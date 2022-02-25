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Киев вступил в фазу обороны, - Кличко

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 14:19
Киев вступил в фазу обороны, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города не выходить из домов. Поскольку город вступил в фазу обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко во время брифинга.

По его словам, в город заходят ВСУ, поэтому киевлян попросят не снимать и не выкладывать их в сеть.

"Хочу призвать жителей районов нашего города (оставайтесь дома - ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должна помогать киевлянам отстоять Киев", - обратился мэр.

Поэтому Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Уходить в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.

Мэр также призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости.

Напомним, сегодня над Киевом ночью были сбиты по меньшей мере две российские ракеты и истребитель СУ-27.

Кроме того, сегодня в спальном районе Киева началась стрельба.

Впоследствии стало известно, что в Оболонском районе обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

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