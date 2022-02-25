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Российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина, - мэр Чернигова

Новина українською →
Украина, Пятница 25 февраля 2022 14:45
Российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина, - мэр Чернигова Фото: российские войска двинулись к Киеву и Нежину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В пригороде Чернигова вновь активизировались бои. Часть оккупационных войск обошла город и двинулась в сторону Киева и Нежина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

"Большое количество бронетехники и личного состава пошли в обход Чернигова на Киев и Нежин. Черниговские подразделения вооруженных сил дают достойный ответ врагу", - сказал мэр.

Ранее стало известно, что украинские войска дали отпор российским атакам в Черниговской области. Уничтожены две колонны российское бронетехники.

Также напомним, что в Мариуполе активизировались бои. Российские танки двинулись в сторону города.

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