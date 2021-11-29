Россия не планирует возвращать представительство при НАТО, - МИД РФ

Замглавы МИД России Александр Грушко исключает возвращение представительства страны при НАТО в Брюсселе. По его словам, все слишком быстро развивается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда", - заявил Грушко.

Добавим, что решение НАТО о высылке сотрудников миссии РФ - возмутило страну. По словам главы МИД Сергея Лаврова, своим поступком Альянс якобы лишил представительство надлежащих условий для элементарной дипломатической деятельности.

Через некоторое время президент России Владимир Путин назвал отношения со странами-членами НАТО - удручающими.