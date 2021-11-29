Росія не планує повертати представництво при НАТО, - МЗС РФ

Заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко виключає повернення представництва країни при НАТО в Брюсселі. За його словами, усе занадто швидко розвивається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"Все так розвивається, що ми навряд чи повернемось туди", - заявив Грушко.

Додамо, що рішення НАТО щодо вислання співробітників місії РФ - обурило країну. За словами голови МЗС Сергія Лаврова, своїм вчинком Альянс, нібито, позбавив представництво належних умов для елементарної дипломатичної діяльності.

Через деякий час президент Росії Володимир Путін назвав відносини з країнами-членами НАТО - гнітючими.