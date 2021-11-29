Росія не планує повертати представництво при НАТО, - МЗС РФ
Заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко виключає повернення представництва країни при НАТО в Брюсселі. За його словами, усе занадто швидко розвивається.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Все так розвивається, що ми навряд чи повернемось туди", - заявив Грушко.
Додамо, що рішення НАТО щодо вислання співробітників місії РФ - обурило країну. За словами голови МЗС Сергія Лаврова, своїм вчинком Альянс, нібито, позбавив представництво належних умов для елементарної дипломатичної діяльності.
Через деякий час президент Росії Володимир Путін назвав відносини з країнами-членами НАТО - гнітючими.
Нагадаємо, що у жовтні поточного року НАТО вислало вісім співробітників місії РФ через ворожу діяльність, у зв'язку з чим, число росіян при штаб-квартирі Альянсу скоротилося до 10 осіб.
Російська Федерація тим часом заявила про призупинення роботи представництва при НАТО.