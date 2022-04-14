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Россия планирует уничтожение украинских городов, если не добьется успеха до 10 мая, - разведка

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Россия целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию руководства, включая президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки МО Украины.

Украинская разведка перехватила очередные телефонные разговоры российских военных со своими родственниками. В беседе один солдат рассказывает жене о приказах начальства.

"Путин сказал, если до 10 мая не х… не сделаем, то все с землей ровнять. Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засели так (ВСУ, - ред.), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день", - говорит военнослужащий армии РФ Олег Карасев.

Напомним, Кремль из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать военные объекты в Украине, в частности, в Киеве.

Мы также писали о том, что российские оккупанты ударили вражеским снарядом по Новодружеске Луганской области и разрушили дом.

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