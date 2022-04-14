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Росія планує знищення українських міст, якщо не досягне успіху до 10 травня, - розвідка

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Росія цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст і злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою керівництва, включаючи президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки МО України.

Українська розвідка перехопила чергові телефонні розмови російських військових зі своїми родичами. У бесіді один солдат розповідає дружині про накази начальства.

"Путін сказав, Якщо до 10 травня ні х... не зробимо, то все з землею рівняти. Рубіжне ще намагаємося "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею порівнюємо. Не будемо намагатися. Наші контрактники ні х ... просунутися не можуть. Засіли так (ЗСУ, - ред.), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня", - каже військовослужбовець армії РФ Олег Карасьов.

Нагадаємо, Кремль через "удари по РФ" погрожує атакувати військові об'єкти в Україні, зокрема, в Києві.

Ми також писали про те, що російські окупанти вдарили ворожим снарядом по Новодружеську Луганської області і зруйнували будинок.

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