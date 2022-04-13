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Оккупанты ударили вражеским снарядом по Новодружеске: разрушен дом

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Новодружеськ, Среда 13 апреля 2022 21:07
Оккупанты ударили вражеским снарядом по Новодружеске: разрушен дом Российской военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Новодружеск Луганской области российским снарядом полностью разрушено дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Отмечается, что обстрел города произошел 13 апреля в полдень.

В частности, в результате прямого попадания российского снаряда жилой дом полностью разрушен. Также произошло возгорание остатков крыши и стен.

"Спасатели выехали на вызов и как только обстрелы утихли, ликвидировали пожар. Еще пять домов в течение дня повреждены в Рубежном, Нижнем и золотом", - добавил глава ОВА.

Оккупанты ударили вражеским снарядом по Новодружеске: разрушен дом

Оккупанты уничтожили дом в Новодружеске (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Новодружеск в Луганской области.

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