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Росія планує сформувати на окупованих територіях Херсонської області фейкову владу

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П'ятниця 01 квітня 2022 18:55
Росія планує сформувати на окупованих територіях Херсонської області фейкову владу Фото: загарбники планують сформувати на окупованих територіях Херсонської області фейкову владу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові готують фейкову владу для тимчасово окупованих територій Херсонської області. Формуватиме у місцевих думку про те, що Росія, нібито, врятувала їх від голоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

"За наявною у Генштабі інформацією, ФСБ Росії планує сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційні органи влади, що складатимуться зі співробітників силових структур РФ", - пише пресслужба.

В першу чергу фейкова влада почне формувати думку про те, що, нібито, Росія врятувала місцеве населення від холоду. Варто додати, що окупанти умисно не пропускають вантажі з гуманітарною допомогою.

"Друге завдання - тотальний контроль за місцевим населенням. З лав колаборантів можуть обрати «народну дружину», яка репресуватиме населення під приводом дотримання норм запровадженої на невизначений термін комендантської години", - додає пресслужба.

За подібний сценаріям Росія вже “звільняла” ОРДЛО.

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