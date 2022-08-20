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Россия планирует обвинить Украину в применении химического оружия

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированной части Запорожской области были госпитализированы российские военные с признаками отравления. Москва готовится обвинить Украину в якобы применении химического оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

У госпитализированных оккупантов во время обследования было якобы обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "в".

Россия, со своей стороны, начала готовить документы, которые якобы подтверждаются результатами анализов, чтобы обвинить Украину в "химическом терроризме".

Отмечается, что Россия также начала расследование по отравлению боевыми отравляющими веществами гауляйтера Владимира Сальдо.

Напомним, РБК-Украина писало о том что коллаборант Сальдо попал в больницу. Через некоторое время стало известно, что гауляйтер Херсона находится в медикаментозной коме. Еще позже, в начале августа, в России заявили, что Сальдо якобы идет на поправку.

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