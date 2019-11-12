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Россия переселила в Крым почти 160 тыс. человек, - правозащитники

Новости » Общество     12.11.2019 - 17:06
Россия переселила в Крым почти 160 тыс. человек, - правозащитники
Иллюстративное фото (andr_vs_tattie_livejournal_com)

Количество переселившихся в Крым фактически может быть больше

За период оккупации полуострова Крым, по состоянию на август 2019 года, из регионов РФ в Крым переселилось 158 433 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

Так, 87 тыс. человек переселились в "Республику Крым" и еще 71 433 - в город Севастополь.

Отмечается, что такие данные показал анализ информации, которая опубликована на сайте "Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю".

"Это данные по гражданам РФ, которые официально зарегистрировались по месту пребывания в Крыму. Поскольку не все граждане РФ регистрируются по новому месту проживания, то количество переселившихся в Крым фактически может быть больше", - отмечают правозащитники.

Также подчеркивается, что Российская Федерация нарушает ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, согласно которой оккупирующая держава не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию. Процесс такого перемещения меняет демографическую картину на оккупированной территории.

Ранее правозащитники заявляли, что Российская Федерация не имеет права принуждать жителей оккупированного Крыма служить в армии.

РБК-Украина писало, что исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко убежден, что российская власть построит в аннексованом Крыму два новых СИЗО, чтобы в будущем увеличить количество задержанных.

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