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РФ не имеет права заставлять жителей Крыма служить в армии, - правозащитники

Новости » Общество     02.11.2019 - 11:41
РФ не имеет права заставлять жителей Крыма служить в армии, - правозащитники
Фото: российские войска в Крыму (из открытых источников)

Россия, заставляя крымчан служить в армии, нарушает Женевскую конвенцию

Российская Федерация не имеет права принуждать жителей оккупированного Крыма служить в армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора международной правозащитной организации Human Rights Watch в Европе Хью Уильямсона.

Как сообщил Уильямсон, заставляя жителей оккупированного Крыма служить в армии, Российская Федерация нарушает пункты IV Женевской конвенции. Он добавил, что конвенция запрещает давление на жителей оккупированных территорий, направленное на обеспечение добровольного призыва.

"Согласно IV Женевской конвенции, государство-оккупант не может принуждать жителей оккупированной территории служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Она также прямо запрещает любое "давление или пропаганду, направленные на обеспечение добровольного призыва". Эти запреты являются абсолютными, и их нарушение является серьезным нарушением конвенции", - подчеркнул он.

Также он добавил, что Россия нарушает конвенцию, обвиняя граждан, отказавшихся от службы в ее вооруженных силах.

"Удваивая это нарушение, российские власти также выдвигают уголовные обвинения против людей, которые отказываются служить в их вооруженных силах", - отметил правозащитник.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2014 года российско-оккупационные власти призвали в ряды своей армии почти 19 тысяч жителей оккупированного Крыма. Кроме того, по данным правозащитников, этой осенью ожидается еще почти 3,5 тысячи призывников.

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