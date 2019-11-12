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Росія переселила в Крим майже 160 тис. осіб, - правозахисники

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 17:06
Росія переселила в Крим майже 160 тис. осіб, - правозахисники
Ілюстративне фото (andr_vs_tattie_livejournal_com)

Кількість тих, що переселилися в Криму фактично може бути більшою

За період окупації півострова Крим, станом на серпень 2019 року, з регіонів РФ в Крим переселилося 158 433 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу в Facebook.

Так, 87 тис. людина переселилися в "Республіку Крим" і ще 71 433 - в місто Севастополь.

Наголошується, що такі дані показав аналіз інформації, яка опублікована на сайті "Управління Федеральної служби державної статистики по Республіці Крим і Севастополя".

"Це дані по громадянам РФ, які офіційно зареєструвалися за місцем перебування в Криму. Оскільки не всі громадяни РФ реєструються за новим місцем проживання, то кількість переселилися до Криму фактично може бути більше", - зазначають правозахисники.

Також підкреслюється, що Російська Федерація порушує ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, згідно якої окупуюча держава не може депортувати або переміщати частину свого власного цивільного населення на окуповану нею територію. Процес такого переміщення змінює демографічну картину на окупованій території.

Раніше правозахисники заявляли, що Російська Федерація не має права примушувати жителів окупованого Криму служити в армії.

РБК-Україна писало, що виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко переконаний, що російська влада побудує в аннексованом Криму два нові СІЗО, щоб у майбутньому збільшити кількість затриманих.

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