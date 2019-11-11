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В Крыму строят новые СИЗО, чтобы увеличить количество заключенных - правозащитник

Новости » Общество     11.11.2019 - 01:16
В Крыму строят новые СИЗО, чтобы увеличить количество заключенных - правозащитник
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До 2026 года российская власть планирует построить еще два СИЗО на полуострове

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко убежден, что российская власть построит в аннексованом Крыму два новых СИЗО, чтобы в будущем увеличить количество задержанных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Павличенко, СИЗО в Симферополе имеет худшие условия на всей территории Украины.

"Безусловно положительную или отрицательную оценку в этой ситуации давать нельзя, поскольку, с одной стороны, речь идет об улучшении условий, с другой - это, возможно, будет использоваться для увеличения количества задержанных", - пояснил правозащитник.

Он отметил, что в городе точно построят один изолятор с двумя блоками на 1000 и на 500 мест.

Всего в рамках российской федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)" планируется построить шесть изоляторов: два на Дальнем Востоке, по одному в арктической зоне и Северо-Кавказском федеральном округе и два в аннексованом Крыму.

Отмечается, что проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской аннексии. Единый следственный изолятор расположен в Симферополе, и он переполнен.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец октября, с начала 2019 года российские силовики в аннексованом Крыму провели 80 обысков, 126 задержаний и 282 аресты.

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