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Россия перемещает вооружение и технику с базы 5-й танковой бригады, - CIT

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Москва, Среда 12 января 2022 12:24
Россия перемещает вооружение и технику с базы 5-й танковой бригады, - CIT Фото: Россия перебрасывает технику с Дальнего Востока (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

С базы 5-й танковой бригады в Улан-Удэ на поездах массово отправляют военные машины и вооружение. Переброска техники на запад подтверждается многочисленными фото и видео, снятыми очевидцами, сообщили Conflict Intelligence Team.

"Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, как и дата и масштаб возможной операции России против неоккупированной части Украины", - сообщили журналисты.

Россия перемещает вооружение и технику с базы 5-й танковой бригады, - CIT

Они предполагают, что РФ также может перебросить своих десантников, отправленных в рамках ОДКБ в Казахстан, именно в Украину.

"Видео, снятые с самих поездов, позволяют предположить, что по крайней мере какой-то персонал движется вместе с транспортными средствами. Российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных, но косвенные данные указывают на отправку из баз всех четырех армий Восточного военного округа России", - утверждают в CIT.

Напомним, в США заявили, что Москва приготовила план внутренней дестабилизации Украины.

Отметим, США видят в действиях России намерение напасть на Украину.

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