Россия перемещает вооружение и технику с базы 5-й танковой бригады, - CIT

Россия перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) .

С базы 5-й танковой бригады в Улан-Удэ на поездах массово отправляют военные машины и вооружение. Переброска техники на запад подтверждается многочисленными фото и видео, снятыми очевидцами, сообщили Conflict Intelligence Team.

"Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, как и дата и масштаб возможной операции России против неоккупированной части Украины", - сообщили журналисты.

Они предполагают, что РФ также может перебросить своих десантников, отправленных в рамках ОДКБ в Казахстан, именно в Украину.

"Видео, снятые с самих поездов, позволяют предположить, что по крайней мере какой-то персонал движется вместе с транспортными средствами. Российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных, но косвенные данные указывают на отправку из баз всех четырех армий Восточного военного округа России", - утверждают в CIT.