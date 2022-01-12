Росія переміщає озброєння та техніку з бази 5-ої танкової бригади, - CIT

Росія переміщає військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки невідомий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідників Conflict Intelligence Team (CIT) .

З бази 5-ї танкової бригади в Улан-Уде на поїздах масово відправляють військові машини та озброєння. Перекидання техніки на захід підтверджується численними фото і відео, знятими очевидцями, повідомили Conflict Intelligence Team.

"Кінцевий пункт призначення цих машин поки невідомий, як і дата та масштаб можливої операції Росії проти неокупованої частини України", - повідомили журналісти.

Вони припускають, що РФ також може перекинути своїх десантників, відправлених у межах ОДКБ в Казахстан, саме до України.

"Відео, зняті з самих поїздів, дозволяють припустити, що принаймні якийсь персонал рухається разом з транспортними засобами. Російські спецслужби намагаються приховати ці поїзди з відкритих баз даних, але непрямі дані вказують на відправку з баз усіх чотирьох армій Східного військового округу Росії", - стверджують у CIT.