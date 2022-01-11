США видят в действиях России намерение напасть на Украину

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США продолжат подготовку ответа на случай полномасштабного вторжения России в Украину. Все предпринимаемые Москвой шаги указывают на такие намерения.

Томас-Гринфилд заявила, что хотела бы верить словам российского замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что в Москвы нет планов захватить Украину.

"Я хотела бы, чтобы оказалось правдой, что у них нет планов (вторжения в Украину, - ред.). Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, если Россия "решила не продвигаться дальше в этом" из-за взаимодействия с США "в последние недели, когда президент Байден дважды говорил с президентом Путиным, то это хорошо".

Она заявила, что предстоящие дни США будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации, диалога и дипломатического урегулирования этой ситуации.