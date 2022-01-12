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Россия планирует дестабилизировать Украину изнутри, - замгоссекретаря США

Новина українською →
Вашингтон, Среда 12 января 2022 09:25
Россия планирует дестабилизировать Украину изнутри, - замгоссекретаря США Фото: заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В США заявили, что Москва приготовила план внутренней дестабилизации Украины. Кроме того, она распространяет дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать собственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.

По ее словам, Россия создала кризис из ничего.

"Именно Россия накопила 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом в Украине. Именно Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать собственные действия", - сказала Нуланд.

Она также напомнила, что именно РФ выступает агрессором, она оккупировала часть территории Украины в 2014 году, а Украина лишь хочет лишь мирного, демократического, европейского будущего для себя.

Напомним, США видят в действиях России намерение напасть на Украину.

Кроме того, The New York Times писал, что Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

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