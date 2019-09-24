ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия передала США ноту протеста из-за не выданных членам делегации виз

Новости » Политика    24.09.2019 - 13:25
Россия передала США ноту протеста из-за не выданных членам делегации виз
Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)

МИД России выразил протест США

Представителю посольства США в Москве передана нота протеста в связи с отказом в визах части российской делегации, которая направлялась на Генассамблею ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают росСМИ.

В РФ заявили, что "рассмотрят различные возможности ответа" на невыдачу виз ряду представителей делегации России на Генассамблее ООН.

"Ему (представителю посольства США, - ред.) выражен решительный протест и передана соответствующая нота", - сказал он.

Напомним, глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев заявил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Визы не получили десять делегатов.

Отметим, на Генассамблее ООН обсудят ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Кроме того, ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму.

Также Ассамблея приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

США не пустили на Генассамблею ООН членов российской делегации Загороднюк рассказал о переговорах с РФ о возвращении Украине захваченных кораблей
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкипротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь