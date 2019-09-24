Россия передала США ноту протеста из-за не выданных членам делегации виз

Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)

МИД России выразил протест США

Представителю посольства США в Москве передана нота протеста в связи с отказом в визах части российской делегации, которая направлялась на Генассамблею ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают росСМИ.

В РФ заявили, что "рассмотрят различные возможности ответа" на невыдачу виз ряду представителей делегации России на Генассамблее ООН.

"Ему (представителю посольства США, - ред.) выражен решительный протест и передана соответствующая нота", - сказал он.

Напомним, глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев заявил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Визы не получили десять делегатов.

Отметим, на Генассамблее ООН обсудят ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Кроме того, ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму.

Также Ассамблея приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.