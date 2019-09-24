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Росія передала США ноту протесту через невидані членам делегації візи

Новини » Політика    24.09.2019 - 13:25
Росія передала США ноту протесту через невидані членам делегації візи
Фото: Генасамблея ООН (president.gov.ua)

МЗС Росії висловив протест США

Представнику посольства США в Москві передана нота протесту у зв'язку з відмовою у візах частині російської делегації, яка прямувала на Генасамблею ООН. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляють росЗМІ.

В РФ заявили, що "розглянуть різні можливості відповіді" на невидачу віз низці представників делегації Росії на Генасамблеї ООН.

"Йому (представнику посольства США, - ред.) висловлено рішучий протест і передана відповідна нота", - сказав він.

Нагадаємо, глава комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Візи не отримали десять делегатів.

Зазначимо, на Генасамблеї ООН обговорять ситуацію на Донбасі і в Криму.

Крім того, раніше Генеральна Асамблея ООН України прийняла резолюцію, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму.

Також Асамблея схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.

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