Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - Белый дом

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки также напомнила, что на этой неделе были убиты пять украинских военнослужащих.

"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждаем с союзниками по НАТО обеспокоенность относительно роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности в Украине.