Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - Білий дім

Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року. У зв'язку з цим Сполучені Штати висловили стурбованість.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.
"Сполучені Штати все більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, включаючи переміщення російських військ на кордоні з Україною"- сказала вона.
Псакі також нагадала, що на цьому тижні були вбиті п'ять українських військовослужбовців.
"Всі ці ознаки викликають глибоку стурбованість", - підкреслила вона.
Прес-секретар Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорюємо з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.
Нагадаємо, Білий дім розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море у найближчі тижні.
Крім того, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау домовився з Дмитром Кулебой докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.