RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - Білий дім

Автор: Лера Полищук

Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року. У зв'язку з цим Сполучені Штати висловили стурбованість.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

"Сполучені Штати все більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, включаючи переміщення російських військ на кордоні з Україною"- сказала вона.

Псакі також нагадала, що на цьому тижні були вбиті п'ять українських військовослужбовців.

"Всі ці ознаки викликають глибоку стурбованість", - підкреслила вона.

Прес-секретар Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорюємо з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.

Нагадаємо, Білий дім розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море у найближчі тижні.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау домовився з Дмитром Кулебой докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаБілий дімкордонвойска РФ
Читайте також
США планують направити кораблі в Чорне море через зростання військової присутності РФ
Стримані та відповідальні: США підтримують позицію України щодо ескалації агресії Росії
Прогноз погоди