Россия перебросила в Беларусь многоцелевые истребители Су-35С

Российская Федерация направила многоцелевые истребители Су-35С в Беларусь. Экипажи примут участие в "учениях", которые пройдут в феврале.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское Министерство обороны .

Отмечается, что в Беларусь перебрасываются истребители из Восточного военного округа. Экипажи боевых самолетов отработают несколько задач. Среди них - полеты на максимальную дальность и посадка на белорусские аэродромы.

В Минобороны РФ добавили, что на первом этапе "учений", который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.

Второй этап пройдет с10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства".