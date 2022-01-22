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Росія перекинула в Білорусь багатоцільові винищувачі Су-35С

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська Федерація направила багатоцільові винищувачі Су-35С В Білорусь. Екіпажі візьмуть участь у "навчаннях", які пройдуть у лютому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське Міністерство оборони.

Відзначається, що в Білорусь перекидаються винищувачі зі Східного військового округу. Екіпажі бойових літаків відпрацюють кілька завдань. Серед них - польоти на максимальну дальність і посадка на білоруські аеродроми.

У Міноборони РФ додали, що на першому етапі "навчань", який пройде до 9 лютого, на території Білорусі будуть створені угруповання військ. Також планується організація охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.

Другий етап пройде з10 по 20 лютого. У його рамках планується відпрацювати відбиття зовнішнього нападу, протидію тероризму та захист інтересів "Союзної держави".

Нагадаємо, раніше Росія направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі, які базуються на Далекому Сході.

Відзначимо, в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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