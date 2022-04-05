Россия снова перебрасывает в Украину военных, совершавших зверства в Буче, - разведка

Российских военных, которые совершали зверства в Буче, хотят снова вернуть в Украину. Вероятно, их могут отправить в одну из самых "горячих" точек - харьковское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

"64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой оказали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую", - говорится в сообщении.

По данным разведки, по состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород.

"После лишь двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно - харьковское направление). Обычно, российские подразделения покидающие зону боевых действий получают гораздо больше времени на восстановление и отдых", - отмечают в сообщении.

Как информируют в ГУР, подобный график указывает на то, что на 64-ю бригаду ожидают "специальные задания". Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины, поскольку, кто совершал преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.

"Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины - быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, дабы исключить возможность дачи показаний в будущих судах", - подчеркивают в сообщении.

Впрочем, как говорится в пресс-службе, личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину.

Однако, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

"Сейчас украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник-оккупант не избежит должного наказания", - добавляют в ГУР.

Напомним, украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к"резне в Буче".

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