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Росія знову перекидає в Україну військових, які вчиняли звірства в Бучі, - розвідка

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 12:11
Росія знову перекидає в Україну військових, які вчиняли звірства в Бучі, - розвідка Фото: Росія знову перекидає в Україну військових, які вчиняли звірства в Бучі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російських військових, які чинили звірства в Бучі, хочуть знову повернути в Україну. Ймовірно, їх можуть відправити в одну з "найгарячіших" точок - харківський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони.

"64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода.

"Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з "найгарячіших" точок (орієнтовно - харківський напрямок). Зазвичай, російські підрозділи що покидають зону бойових дій отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок", - зазначають в повідомленні.

Як інформують в ГУР, подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання". Перше з них: залякування жителів населених пунктів України, оскільки, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах.

"Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України - швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - підкреслюють в повідомленні.

Втім, як йдеться в прес-службі, особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну.

Однак, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.

"Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І жоден злочинець-окупант не уникне належного покарання", - додають в ГУР.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 41 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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