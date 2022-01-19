Россия отрицает вторжение в Украину из Беларуси: "ни на кого не собираемся нападать"

"В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле - наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в посольстве РФ отметили, что США якобы должны предпринять шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Если США на самом деле преданы дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей”, - добавляют дипломатической миссии РФ.

Напомним, ранее один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США заявил, что Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, а переброска военных в страну может быть использована как маршрут для вторжения в Украину.

При этом Соединенные Штаты Америки сообщили, что рассматривают возможности военной помощи Украине, если РФ прибегнет к полномасштабному вторжению.

Также стало известно, что в России готовят сценарии возможного полномасштабного вторжения на территорию Украины.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент.