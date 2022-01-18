Россия может в любой момент напасть на Украину, - Псаки

Вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Ранее появились сценарии полномасштабного нападения на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Сегодня мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать вторжение в Украину", - сказала Псаки.

Напомним, накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила совместные военные учения России и Беларуси. По ее словам, это указывает на агрессивное настроение Москвы.

Отметим, , ранее лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.