Россия может в любой момент напасть на Украину, - Псаки
Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Ранее появились сценарии полномасштабного нападения на украинскую территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Сегодня мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать вторжение в Украину", - сказала Псаки.
Напомним, накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила совместные военные учения России и Беларуси. По ее словам, это указывает на агрессивное настроение Москвы.
Отметим, , ранее лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.