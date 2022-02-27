Россия отправила в Беларусь делегацию на переговоры с Украиной. Ждет решения Киева

На четвертый день войны России против Украины российский президент Владимир Путин направил делегацию в Беларусь для переговоров с Украиной. При этом на данный момент нет согласия Киева на встречу на территории этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, теперь российская сторона ждет решения Украины.