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Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией, - Зеленский

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 19:43
Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Они предложили взять на себя организацию переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Ильхам Алиев и президент (Турции, - ред.) Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией, это можно поприветствовать", - отметил президент.

Напомним, сегодня в Москве заявили, что Украина якобы отказалась от переговоров, но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что это часть тактики России для того, чтобы завести процесс в тупик.

Накануне сообщалось, что место такой встречи еще обсуждается.

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Владимир Зеленский Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Вторжение России в Украину
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