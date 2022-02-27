Росія відправила до Білорусі делегацію на переговори з Україною. Чекає рішення Києва

На четвертий день війни Росії проти України російський президент Володимир Путін направив делегацію до Білорусі для переговорів з Україною. При цьому на даний момент немає згоди Києва на зустріч на території цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Відповідно до досягнутої домовленості, російська делегація, що складається з представників МЗС, Міноборони та інших відомств, включаючи адміністрацію президента, прибула до Білорусі для переговорів з українцями. Будемо готові почати ці переговори в Гомелі", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, тепер російська сторона чекає рішення України.