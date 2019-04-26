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Россия отменила санкции против четверых украинцев

Новости » Политика    26.04.2019 - 14:15
Россия отменила санкции против четверых украинцев
Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

Из списка санкций России против Украины исключили Леонида Черновецкого

Российская Федерация отменила санкции против четверых украинцев, в том числе против бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на постановление правительства.

Сообщается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым из списка санкций исключили Леонида Черновецкого и его сына Степана, а также Владимира Крылова и Владимира Локотко. Последний до марта 2019 года был генеральным директором "Нового канала".

Напомним, 1 ноября 2918 года Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Под российские санкции попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники АПУ, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами.

В частности, в список попали глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, главы украинских министерств, председатель СБУ Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и треть действующего состава парламента.

Европейский союз посчитал российские санкции против Украины неоправданными.

 

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