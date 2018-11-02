ЕС считает российские санкции против Украины неоправданными

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В ЕС считают, что надо избегать шагов, которые могут спровоцировать ситуацию

Российские санкции против украинских граждан и компаний являются неоправданными. Такую позицию обозначили в Европейском союзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Европейский союз о санкциях России против Украины: "Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских граждан и компаний является неоправданным. Необходимо избегать шагов, которые в дальнейшем могут спровоцировать ситуацию и препятствовать восстановлению территориальной целостности Украины", - пишет он.

Скрин (twitter.com/RikardJozwiak)

Напомним, 1 ноября Российская Федерация ввела экономические санкции против 322 украинцев 68 компаний. Санкции заключаются в заморозке банковских счетов, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете вывода капитала с территории России.

В список попали глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, главы украинских министерств, председатель СБУ Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и треть действующего состава Верховной Рады.

Как ранее писало РБК-Украина, глава ВР Андрей Парубий в ответ на российские санкции призвал усилить ограничения против российского бизнеса и физических лиц.

Он заявил, что ужесточение санкций "особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия пытается влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами".