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Росія скасувала санкції проти чотирьох українців

Новини » Політика    26.04.2019 - 14:15
Росія скасувала санкції проти чотирьох українців
Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

Зі списку санкцій Росії проти України виключили Леоніда Черновецького

Російська Федерація скасувала санкції проти чотирьох українців, в тому числі проти колишнього київського мера Леоніда Черновецького. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на постанову уряду.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, якою з переліку санкцій виключили Леоніда Черновецького та його сина Степана, а також Володимира Крилова і Володимира Локотка. Останній до березня 2019 року був генеральним директором "Нового каналу".

Нагадаємо, 1 листопада 2918 Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. Під російські санкції потрапили судді Конституційного суду України, депутати Верховної ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники АПУ, керівники органів виконавчої влади України і великих українських компаній, а також юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами.

З0окрема, до списку потрапили голова Верховної Ради України Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов, глави українських міністерств, голова СБУ Василь Грицак, генеральний прокурор України Юрій Луценко і третина чинного складу парламенту.

Європейський союз порахував російські санкції проти України невиправданими.

 

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