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В РФ опубликовали список запрещенных для ввоза из Украины товаров

Новости » Политика    18.04.2019 - 14:22
В РФ опубликовали список запрещенных для ввоза из Украины товаров
Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

Согласно документу, вводится запрет на импорт бумаги, картона, трубной продукции, а также одежды

В Российской Федерации опубликовали текст постановления, которое расширяет санкции в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства РФ.

Согласно документу, вводится запрет на импорт с территории Украины бумаги, картона, некоторых видов трубной продукции, а также одежды (костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек).

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия с 1 июня 2019 расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, будет запрещен импорт украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Он также отметил, что стоимость этого импорта в 2018 году составила 250 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять ответные меры.

Отметим, 21 марта вступили в силу расширенные санкции Украины против России. В частности, были введены санкции против физлиц и компаний, в отношении которых ранее применили ограничения Евросоюз, США и Канада. Также на основании предложений НБУ продлены санкции против четырех банков с российским капиталом.

 

 

 

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