Россия снова отличилась циничным заявлением об ударе по Кременчугу

В России завили, что в Кременчуге российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, а не по торговому центру, где в момент удара находились около 1 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ, передают РИА Новости.