В России назвали украинской "провокацией" удары по ТЦ в Кременчуге
Первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский назвал сегодняшний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге украинской "провокацией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".
Полянский прибег к привычной российской практике и начал перекладывать на Украину ответственность за удар по ТЦ в Кременчуге. Он заявил, что "имела место провокация в стиле бучанской", намекая на российскую версию событий в Буче.
Как известно, россияне пытаются убеждать цивилизованный мир, что оккупационные войска не устраивали резни в городке под Киевом, а кадры с телами замученных российскими солдатами людей называют постановочными.
"Нужно подождать, что скажет наше Минобороны, но уже много нестыковок, которые бросаются в глаза. Это именно то, что нужно Киеву, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО", - заявил российский чиновник.
Ракетный удар по Кременчугу
Сегодня днем российские самолеты выпустили с территории Курской области две ракеты по Кременчугу. Одна ракета упала на стадионе, а другая - попала в ТЦ "Амстор", в котором на тот момент находилось много людей.
Сейчас известно о как минимум 13 погибших и более полусотни пострадавших. Однако, как отмечают местные власти, количество погибших будет расти, поскольку в момент удара в торговом центре находились более 1000 человек.
Последние новости о сегодняшнем ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.
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