Росія знову відзначилася цинічною заявою про удар по Кременчуку

У Росії завили, що в Кременчуці російські ВКС завдали удару по ангарах зі зброєю та боєприпасами, а не по торговому центру, де в момент удару перебували близько 1 тисячі осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, передають РИА Новости.
Так, нібито це була зброя, що надійшла від США та європейських країн і розташовувалась "в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин".
При цьому в Міноборони РФ цинічно запевняють, що пожежа в ТЦ, яка при цьому нібито не функціонувала, "відбулася через детонацію боєприпасів, що зберігалися поруч на заводі".
Нагадаємо, раніше перший заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що удар по ТЦ в Кременчуці - це українська "провокація".
На це голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Росію країною вбивць та відвертих брехунів, коментуючи радість росіян на удар по Кременчуку.
Вчора 27 червня російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. Кількість жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці за ніч зросла до 18, а ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують працювати дома.