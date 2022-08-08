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Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. В частности, минирует территорию атомной электростанции и хранит снаряды в цехах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

При этом российские власти прямо угрожают подрывом ЗАЭС, чтобы оставить "выжженную землю".

"Европа сидит на пороховой бочке. Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBSNews?", - заявил Подоляк.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ. После этого персонал станции отключил от питания четвертый энергоблок.

По словам главы Запорожской ОВА, сейчас нет угрозы радиационной аварии на ЗАЭС.

6 августа оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. Снаряды попали на территорию рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят подорвать заминированную Запорожскую АЭС.

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