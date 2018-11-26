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Росія відкрила Керченську протоку для цивільних суден

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 09:18
Росія відкрила Керченську протоку для цивільних суден
Фото: Керченську протоку (з відкритих джерел)

Керченську протоку відкрили для цивільних суден після захоплення кораблів ВМС України

Російська Федерація відкрила Керченську протоку для цивільних суден після інциденту з захопленням українських кораблів в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого керівника підприємства "Кримські морські порти" на окупованому півострові Олексія Волкова російським ЗМІ.

За словами Волкова, російська влада дала дозвіл для руху суден по каналу близько 04:00 (03:00 за Києвом). Він також додав, що судноплавство через Керченську протоку відновлено в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. В ході протистояння 25 листопада три кораблі українських були захоплені російським спецназом. Також відомо про шість поранених українських військовослужбовців.

У зв'язку із загостренням ситуації в Азовському морі Збройні сили України, а також особовий склад Служби безпеки приведено в повну бойову готовність. У СБУ заявили про посилення контррозвідувальних заходів для недопущення інших провокацій спецслужб РФ.

 

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Новини України Російська ФедераціяКерченский мосткорабль
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