UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия отказалась объяснить Украине причины стягивания войск у границы

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление РФ на Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД заявили, что направили российской стороне официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно стягивании военных РФ вдоль границы с Украиной.

"К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленных на снижение напряжения безопасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - добавили в министерстве.

Отказ Москвы выполнять положения Венского документа ОБСЕ про меры укрепления доверия и безопасности в МИД считают "очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".

"Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Напомним, Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

При этом в Белом доме заявили, что Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

В свою очередь в Кремле заявили, что стягивание войск происходит в связи с "возможной угрозой России из-за эскалации ситуации на Донбассе".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД Украиныагрессия РФвойска РФ
Читайте также
Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров на фоне агрессии РФ, - МИД
Блинкен снова едет в Брюссель обсудить российские войска на украинской границе, - СМИ
Прогноз погоды