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Росія відмовилася пояснити Україні причини стягування військ біля кордону

Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація відмовилася надавати Україні інформацію про причини стягування своїх військ біля українського кордону. Такі дії Москви в Києві вважають черговим підтвердженням намірів продовжувати військовий тиск РФ на Україну.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС заявили, що направили російській стороні офіційний запит про надання роз'яснень щодо стягування військових РФ вздовж кордону з Україною.

"На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч з участю інших держав-учасниць ОБСЄ", - додали в міністерстві.

Відмову Москви виконувати положення Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у МЗС вважають "черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України".

"Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію і почати сумлінно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

При цьому в Білому домі заявили, що Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року.

У свою чергу в Кремлі заявили, що стягування військ відбувається у зв'язку з можливою загрозою Росії через ескалації ситуації на Донбасі".

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