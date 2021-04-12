Росія відмовилася пояснити Україні причини стягування військ біля кордону

У МЗС заявили, що направили російській стороні офіційний запит про надання роз'яснень щодо стягування військових РФ вздовж кордону з Україною.

"На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч з участю інших держав-учасниць ОБСЄ", - додали в міністерстві.

Відмову Москви виконувати положення Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у МЗС вважають "черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України".

"Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію і почати сумлінно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ", - додали у відомстві.