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Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров на фоне агрессии РФ, - МИД

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 апреля 2021 19:05
Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров на фоне агрессии РФ, - МИД Фото: Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств. В результате бесед Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

В частности, поддержку выразили главы МИД Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции и Швеции.

"Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью (на Донбассе, - ред.). О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии", - подчеркнул Николенко.

Напомним, в Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако в настоящее время между странами существуют глубокие разногласия.

Кроме того, Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Добавим, что у президента России Владимира Путина заявили о возможной угрозе самой РФ из-за эскалации ситуации на Донбассе. Таким образом, стягивание войск объясняют необходимостью обеспечения своей безопасности.

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