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Россия отказалась от встречи по венскому документу в ОБСЕ

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Москва, Вторник 15 февраля 2022 13:27
Россия отказалась от встречи по венскому документу в ОБСЕ Фото: замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина запросила проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения российских войск. Россия заявила, что не будет принимать участие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Москвы".

Встреча состоится сегодня.

"РФ не будет принимать участие во встрече по венскому документу в ОБСЕ", - заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее сообщалось, что председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля.

Напомним, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ.

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