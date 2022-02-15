Россия отказалась от встречи по венскому документу в ОБСЕ

Украина запросила проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения российских войск. Россия заявила, что не будет принимать участие.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Эхо Москвы ".

Встреча состоится сегодня.

"РФ не будет принимать участие во встрече по венскому документу в ОБСЕ", - заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее сообщалось, что председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля.