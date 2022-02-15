Росія відмовилася від зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ
Україна запросила проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення російських військ. Росія заявила, що не братиме участь.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Москви".
Зустріч відбудеться сьогодні.
"РФ не братиме участі у зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.
Раніше повідомлялось, що головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого.
Нагадаємо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.
Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ.