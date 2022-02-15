ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія відмовилася від зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ

Новость на русском →
Москва, Вівторок 15 лютого 2022 13:27
Росія відмовилася від зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ Фото: заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна запросила проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення російських військ. Росія заявила, що не братиме участь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Москви".

Зустріч відбудеться сьогодні.

"РФ не братиме участі у зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ", - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

Раніше повідомлялось, що головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого.

Нагадаємо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Російська Федерація Україна
NEWS
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться