ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Росія відмовилася розглядати справу українських моряків у військовому суді

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 13:20
Росія відмовилася розглядати справу українських моряків у військовому суді
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Захист українських моряків просив передати справу до військового суду

Лефортовський суд Москви відмовився передати розгляд клопотань про продовження арешту затриманим в Керченсокм протоці українським морякам до військового суду. Про це заявив адвокат Микола Полозов, який захищає командира моряків Дениса Гриценко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Адвокат зазначив, що захист моряків наполягала на тому, що вирішувати питання про продовження морякам строку тримання під вартою має саме військовий суд, оскільки Київ вважає їх військовополоненими.

Нагадаємо, затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день. Також суд проведе засідання щодо продовження арешту українським морякам в закритому режимі.

РБК-Україна писало, що адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях. Планується, що на засіданні повинні бути присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денисова і родичі полонених. "Наші адвокати 15 січня заявляти в суді клопотання про проведення відкритих судових засідань, які відповідають принципам гласності", - йдеться в повідомленні.

Рада у четвер може розглянути 7 законопроектів про статус військовополоненого Дипломати з ЄС та США приїхали на суд над українськими моряками
Новини України Російська ФедераціяморякивійськовіКерченский мостагресія РФСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся