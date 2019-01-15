Росія відмовилася розглядати справу українських моряків у військовому суді

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Захист українських моряків просив передати справу до військового суду

Лефортовський суд Москви відмовився передати розгляд клопотань про продовження арешту затриманим в Керченсокм протоці українським морякам до військового суду. Про це заявив адвокат Микола Полозов, який захищає командира моряків Дениса Гриценко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Адвокат зазначив, що захист моряків наполягала на тому, що вирішувати питання про продовження морякам строку тримання під вартою має саме військовий суд, оскільки Київ вважає їх військовополоненими.

Нагадаємо, затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день. Також суд проведе засідання щодо продовження арешту українським морякам в закритому режимі.

РБК-Україна писало, що адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях. Планується, що на засіданні повинні бути присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денисова і родичі полонених. "Наші адвокати 15 січня заявляти в суді клопотання про проведення відкритих судових засідань, які відповідають принципам гласності", - йдеться в повідомленні.