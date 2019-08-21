Россия освободила украинского политзаключенного Терновского

Фото: Роман Терновский (Memohrc.org)

Его освободили в связи окончанием незаконного срока заключения

Россия освободила украинского политзаключенного Романа Терновского в связи с окончанием незаконное срока заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединения родственников политзаключенных Кремля.

В организации отметили, что политзаключенный в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область.

"Политзаключенного Романа Терновского уволили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. У мужчины вообще нет денег и любых других ресурсов", - указано в сообщении.

Так, объединение просит всех, кто имеет возможность, помочь освобожденному политзаключенному.

Как писало РБК-Украина ранее, Российская Федерация может выдать украинской стороне пятерых политзаключенных. Так, украинцев могут выдать для "отбывания наказания, назначенного судами в Российской Федерации". В то же время на данный момент нет официального подтверждения данной информации.

По всей видимости, речь идет о политзаключенных, для которых накануне приняли передачи в московском СИЗО "Лефортово" - Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельствует о том, что всех их перевели в данное учреждение.

До этого подтвердилась информация, что политзаключенного Балуха вывезли в Москву из колонии, где он отбывал наказание.

Напомним, в октябре 2017 года на территории Ростовской области российские силовики задержали активиста "Правого сектора" Романа Терновского.