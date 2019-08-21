ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия освободила украинского политзаключенного Терновского

Новости » Политика    21.08.2019 - 14:19
Россия освободила украинского политзаключенного Терновского
Фото: Роман Терновский (Memohrc.org)

Его освободили в связи окончанием незаконного срока заключения

Россия освободила украинского политзаключенного Романа Терновского в связи с окончанием незаконное срока заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединения родственников политзаключенных Кремля.

Россия освободила украинского политзаключенного Терновского

В организации отметили, что политзаключенный в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область.

"Политзаключенного Романа Терновского уволили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. У мужчины вообще нет денег и любых других ресурсов", - указано в сообщении.

Так, объединение просит всех, кто имеет возможность, помочь освобожденному политзаключенному.

Как писало РБК-Украина ранее, Российская Федерация может выдать украинской стороне пятерых политзаключенных. Так, украинцев могут выдать для "отбывания наказания, назначенного судами в Российской Федерации". В то же время на данный момент нет официального подтверждения данной информации.

По всей видимости, речь идет о политзаключенных, для которых накануне приняли передачи в московском СИЗО "Лефортово" - Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельствует о том, что всех их перевели в данное учреждение.

До этого подтвердилась информация, что политзаключенного Балуха вывезли в Москву из колонии, где он отбывал наказание.

Напомним, в октябре 2017 года на территории Ростовской области российские силовики задержали активиста "Правого сектора" Романа Терновского.

В России заявили о возможной выдаче политзаключенных Украине В РФ заявляют, что Карпюк "выбыл" из тюрьмы
Новости Украины Российская Федерацияполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь