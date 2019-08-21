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Росія звільнила українського політв'язня Терновського

Новини » Політика    21.08.2019 - 14:19
Росія звільнила українського політв'язня Терновського
Фото: Роман Терновський (Memohrc.org)

Його звільнили через закінчення незаконного строку ув'язнення

Росія звільнила українського політв'язня Романа Терновського у звязку із закінченням незаконого строку ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднання родичів політв'язнів Кремля.

Росія звільнила українського політв'язня Терновського

В організації зазначили, що політв'язень у жахливому стані прямує додому у Харківську область.

"Політв'язня Романа Терновського звільнили у зв'язку з закінченням незаконного строку ув'язнення. Зараз Роман вже в Україні, у жахливому стані прямує додому у Харківську область. Чоловік взагалі не має грошей та будь-яких інших ресурсів", - вказано у повідомленні.

Так, об'єднання просить всіх, хто має змогу, допомогти звільненому політв'язню.

Як писало РБК-Україна раніше, Російська Федерація може видати українській стороні п'ятьох політв'язнів. Так, українців можуть видати для "відбування покарання, призначеного судами в Російській Федерації". У той же час на даний момент немає офіційного підтвердження даної інформації.

По всій видимості, мова йде про політв'язнів, для яких напередодні взяли передачі в московському СІЗО "Лефортово" - Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко. На думку правозахисників, це свідчить про те, що всіх їх перевели до зазначеної установи.

До цього підтвердилася інформація, що політв'язня Балуха вивезли до Москви з колонії, де він відбував покарання.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року на території Ростовської області російські силовики затримали активіста "Правого сектора" Романа Терновського.

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