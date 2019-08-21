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В России заявили о возможной выдаче политзаключенных Украине

Новости » Политика    21.08.2019 - 11:26
В России заявили о возможной выдаче политзаключенных Украине
Фото: политзаключенный Павел Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Россия может передать Балуха, Гриба, Клыха, Карпюка и Кольченко

Российская Федерация может выдать украинской стороне пятерых политзаключенных. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что украинцев могут выдать для "отбывания наказания, назначенного судами в Российской Федерации". В то же время на данный момент нет официального подтверждения данной информации.

Отметим, по всей видимости, речь идет о политзаключенных, для которых накануне приняли передачи в московском СИЗО "Лефортово" - Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельствует о том, что всех их перевели в данное учреждение.

До этого подтвердилась информация, что политзаключенного Балуха вывезли в Москву из колонии, где он отбывал наказание.

Отметим, Балуха приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов. Гриба признали якобы виновным в содействии терроризму и приговорили к шести годам тюрьмы. Активиста Кольченко в 2015 году приговорили к 10 годам по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым.

Клыха и Карпюка в мае 2016 года приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы участии в военных действиях в Чечне, а также убийстве российских солдат.

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