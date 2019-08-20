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Пятерых украинских политзаключенных могли перевести в "Лефортово", - журналист

Новости » Политика    20.08.2019 - 16:47
Пятерых украинских политзаключенных могли перевести в "Лефортово", - журналист
Фото: передача для политзаключенных (facebook.com/victoria.ivlevayorke)

В передачах были различные продукты питания

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для пяти украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналистки Виктории Ивлевой в Facebook.

В частности, передачи адресовались Владимиру Балуху, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Павлу Грибу и Николаю Карпюку. Ранее их удерживали в различных колониях России.

"Сегодня утром с Лешей Боганцевым поехали наугад в "Лефортово", собрав пять передачек. Все передачи взяли. В передачах: грудинка, сыр, творог, масло, молоко, сметана, лимоны, чеснок, персики, огурцы, помидоры, зелень, филе форели, чай, кофе, сахар, круассан, свекла вареная в вакууме, орехи. Но все это полная ерунда по сравнению с фамилиями людей, которым передали эти продукты", - написала она.

Фото: передачи для политзаключенных (facebook.com/victoria.ivlevayorke)

В то же время, Ивлева не знает точно, действительно ли политзаключенные находятся именно там.

"Я внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых там нет. Все, что мы сделали - это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное - дело адвокатов", - заявила она.

Напомним, ранее адвокат политзаключенного Владимира Балуха заявил, что его подзащитного вывезли в неизвестном направлении. До этого Балух пребывал в колонии №4 города Торжок Тверской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что другой политзаключенный Николай Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Его адвокат хотел отправить ему посылку, однако получил ее обратно, поскольку адресант отсутствовал.

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