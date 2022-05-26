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Россия не остановится только на Украине. Зеленский обратился к парламенту Латвии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не остановится на оккупации одной Украины. Сегодня важно бороться за интересы каждой нации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zinas.

Сегодня, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к парламенту Латвии. Он поблагодарил страну за поддержку в войне против России.

Как отметил президент, сегодня есть некоторые влиятельные страны, которые твердо стоят на ногах, однако не имеют мужества решительно встать на сторону Украины. Часто причиной являются именно деньги. Однако, есть и те, кто надеется, что миру все же удастся усмирить Россию.

По словам президента, цена за временный мир - тысячи депортированных и миллионы погибших. Зеленский напомнил, что Россия открыто говорила о том, что она не планирует ограничиваться только Украиной. Он добавил, что сегодня необходимо решительно бороться за интересы каждой нации, но призывы некоторых национальных лидеров, чтобы наша страна прибегла к территориальным уступкам показывает то, что интересы Украины оцениваются менее высоко, чем интересы других.

Зеленский подчеркнул, что если Россия начнет войну со страной-членом НАТО, Альянсу придется решать, противостоять ли оккупанту. Однако, что может он решить, если не будет уважать каждую нацию в отдельности?

Напомним, РБК-Украина писало, что по мнению премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, следующей под удар России может попасть именно его страна.

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